«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum ist das alles so schwierig im EU-Dossier? Staatssekretärin Livia Leu ist bereits die fünfte Chefunterhändlerin, die während der Verhandlungen mit der EU den Bettel hinschmeisst. «Apropos» will wissen, woran es liegt, dass offenbar niemand diesen Job zu Ende führen will.

Staatssekretärin Livia Leu will nicht mehr mit der EU verhandeln. Sie ist bereits die fünfte Chefunterhändlerin, die innerhalb von kürzester Zeit den Job hinwirft. Statt in Brüssel wird Livia Leu neu in Berlin als gewöhnliche Botschafterin arbeiten. Das obwohl sich die Schweiz gerade in einer heiklen Phase der Verhandlungen mit der EU befindet.

Bis Ende Juni will der Bundesrat die Eckpunkte für ein neues Verhandlungsmandat mit Brüssel festlegen. Ob das nun gelingt, weiss heute niemand. Warum ist das alles so schwierig im EU-Dossier? Wo ist das Problem? Diese Fragen beantwortet Tamedia-Bundeshaus-Chef Fabian Renz in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeber ist Philipp Loser.



