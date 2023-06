Wollte ganz nach oben: Jonas Projer auf der Dachterrasse der NZZ. Foto: Urs Jaudas

Der Misserfolg perlte an Jonas Projer immer wieder ab. Bis am Dienstag bekannt wurde, dass sich die NZZ vom einstigen «Arena»-Moderator trennen wird. Wegen «strategischer Differenzen» bei der Ausrichtung der «NZZ am Sonntag», deren Chefredaktor Projer gerade noch war.

Zu Beginn seiner Zeit als Chefredaktor schien dem heute 41-jährigen, fünffachen Familienvater einiges zu gelingen: Projer lancierte bei der «NZZ am Sonntag» einen Nachhaltigkeitsbund, der bei Inserenten zuerst äusserst beliebt war. Einige wollten noch andere Erfolge auf Projers Konto verbuchen. Das Projekt «Seesicht», das eine engere Zusammenarbeit der stramm bürgerlichen NZZ mit der teils linksliberalen «NZZ am Sonntag» vorsah, sei durch ihn abgewendet worden, hiess es lange. Doch das ist ein Irrtum: Der «Seesicht»-Stopp wurde bereits vor seinem Stellenantritt veranlasst, wie die Sprecherin der NZZ-Unternehmenskommunikation später klarstellte.

Projers Baby bei der «NZZ am Sonntag» war ein neuer Onlineauftritt. Er darf aus guten Gründen als Flop bezeichnet werden.

Bereits in den ersten Monaten von Projers Zeit als Chefredaktor verdichteten sich die Zeichen, dass er mit seinem neuen Job kräftig überfordert war: Beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs musste Projer zudem eine zweiwöchige Pause nehmen. «Ich bin an meine Grenzen gekommen», räumte Projer vor einem Jahr im Gespräch mit der «SonntagsZeitung» ein. Bei Kriegsausbruch war Projer noch nicht mal ein halbes Jahr im Amt.

Als Schreiber trat Projer nie gross in Erscheinung. Sein Baby bei der «NZZ am Sonntag» war ein neuer Onlineauftritt: Mit ihm sollte der gedruckten Zeitung zu einer digitalen Zukunft verholfen werden. Dafür hatte die NZZ den früheren TV-Mann geholt. Das neue Digitalmagazin der «NZZ am Sonntag» darf aus guten Gründen als Flop bezeichnet werden: Es erreichte bis heute nie die Aufmerksamkeit und Attraktivität, um als erfolgreiche digitale Marke zahlreiche neue Abonnentinnen und Abonnenten zu gewinnen. «Beim magazin.nzz.ch wurden die Erwartungen im Jahr 2022 verfehlt», heisst es gemäss dem Onlinemagazin «Republik» in einem internen Managementreport der NZZ vom Februar 2023.

Drei Mitglieder verliessen die Chefredaktion

Projers Führungsstil sorgte nicht nur rund um die Lancierung des Digitalmagazins und seine zweiwöchige Pause für erhebliche Unruhe: Während seiner Amtszeit verliessen nicht weniger als drei Mitglieder die Chefredaktion. Und dies, obwohl Projer die Mitglieder der Chefredaktion selbst bestimmen konnte – und obwohl dem früheren TV-Mann ein Coach zur Seite stand, der ihm dabei helfen sollte, ein Team zu formen.



Der Leiter des Hintergrundbundes, der das Profil der «NZZ am Sonntag» durch die Veröffentlichung von Reportagen und Recherchen entscheidend geprägt hatte, wechselte als Kommunikationsbeauftragter ins Bundesamt für Raumentwicklung.

Auch der renommierte Journalist Peter Hossli kündigte bei der «NZZ am Sonntag». Er ist heute als Autor und Leiter der Journalistinnen- und Journalistenschule beim Konkurrenten Ringier tätig. Zuvor war eine Recherche von Hossli über die Erpressungen gegen Alain Berset auf Geheiss von Projer nicht erschienen.

Selbst Freunde und Förderer äusserten sich kritisch zu Projer. Darunter Roger Schawinski.

Selbst Freunde und Förderer äusserten sich kritisch zu Projer. Darunter Roger Schawinski, der nach eigener Aussage mit Projer befreundet ist. In einer «Doppelpunkt»-Sendung beschrieb Schawinski das Digitalmagazin der «NZZ am Sonntag» als Misserfolg. Schawinski deutete auch an, wie brisant Peter Hosslis Berset-Recherche gewesen wäre, ging es darin doch um die Frage, wie die Informationen zur Erpressung des Bundesrates zur «Weltwoche» gelangten: «Offenbar» sei bei der Beschaffung der Informationen durch die «Weltwoche» «Geld geflossen», behauptete Schawinski da.

Unter Jonas Projer konnte die «NZZ am Sonntag» nicht mehr ihre alte journalistische Stärke erreichen. Foto: Urs Jaudas

Im Schweizer Journalismus ist das Bezahlen für Informationen ein absolutes Tabu. Entsprechend gross wäre der Skandal, wenn die «NZZ am Sonntag» tatsächlich hätte nachweisen können, dass in diesem Fall Geld geflossen ist – oder wenn Projer angesichts eines solchen Recherchebefunds kalte Füsse bekommen hätte.

«Wie ist es, wenn man eine Geschichte auf diese Art und Weise zurückhält?» – Roger Schawinski im Gespräch mit dem früheren «NZZ am Sonntag»-Chefredaktor Felix E. Müller in der Sendung «Doppelpunkt» auf Radio1 vom 11. Dezember 2022. Die gesamte Sendung kann hier abgerufen werden . Video: Tamedia mit Material von Radio1.

Sicher ist, dass die «NZZ am Sonntag» unter Jonas Projer angesichts der zahlreichen Weggänge und Rochaden nie mehr ihre alte journalistische Stärke erreichen konnte – mit grossen Reportagen, Hintergrundgeschichten und Porträts, die früher im Wochentakt erschienen.

Für die Geschäftsleitung war nicht mehr zu ignorieren, dass Projer auf der Redaktion keinen ausreichenden Rückhalt mehr hatte.

Als Mitte Juni die erfahrene Wirtschaftsjournalistin Charlotte Jacquemart, die sechs Jahre lang bei SRF war und davor 13 Jahre für die «NZZ am Sonntag» geschrieben hatte, weniger als zwei Wochen nach ihrem Comeback wieder kündigte, sei dies ein Weckruf gewesen, heisst es. Die Redaktion setzte einen Brief auf, in dem sie um ein Gespräch mit dem Verwaltungsratspräsidenten bat. Für die Geschäftsleitung der NZZ sei nicht mehr zu ignorieren gewesen, dass Projer auf der Redaktion keinen ausreichenden Rückhalt mehr hatte.

Am Dienstag zog die Geschäftsleitung die Konsequenzen und trennte sich von Projer. Seine Laufbahn entspricht damit dem so genannten Peter-Prinzip: Man klettert die Karriereleiter hoch – bis zur Überforderung.

Die Differenzen in strategischer Hinsicht, die in der Medienmitteilung der NZZ angegeben werden, können dabei keine entscheidende Rolle gespielt haben, da Projer bis zu seinem definitiven Ausscheiden im August der NZZ noch «beratend» zur Verfügung steht, wie es in der Medienmitteilung heisst. Oder warum sollte jemand noch ein Unternehmen beraten, mit dem er strategische Differenzen hat? Zu offensichtlich ist, dass die NZZ sich in ihm getäuscht hat: Projer ist nicht der journalistische Überflieger, den man sich gewünscht hatte, sondern lediglich ein begabter TV-Moderator, dem man darüber hinaus viel zu viel zugetraut hat.



Andreas Tobler ist Redaktor, er studierte in Bern und in Berlin. 2021 wurde er zum Schweizer Kulturjournalisten des Jahres gewählt. 2022 erschien mit «Bändlistrasse» sein Buch über die gleichnamige linksanarchistische Gruppe, die Kontakte zur RAF hatte, im Echtzeit-Verlag. Mehr Infos @tobler_andreas

Fehler gefunden?Jetzt melden.