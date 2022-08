Was tun, wenn die Katze vermisst bleibt? – Warum Kater Nemo auch nach seinem Tod lange verschwunden blieb Verschwindet ein Haustier, kann die Tiermeldezentrale helfen. Doch nicht immer, wie eine Katzenbesitzerin aus Kloten schmerzlich erfahren musste. Manuel Navarro

Der kleine Nemo ist Ende Mai verschwunden. Seine Besitzerin arbeitete wochenlang daran, herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Foto: PD

Für Dora Pfeiffer (Name von der Redaktion geändert) aus Kloten begannen ihre Ferien in diesem Sommer wenig erholsam. Am 27. Mai flog sie mit ihrem Mann in die Ferne, doch wirklich entspannen konnten die beiden kaum. Denn schon am 31. Mai meldete sich der Arbeitskollege des Mannes, der während Pfeiffers Abwesenheit bei ihnen zu Hause ihre beiden Kater fütterte. Nemo, der vierjährige Freigänger, war nicht wie sonst am 30. Mai zur Abendfütterung zurückgekommen. Für Dora Pfeiffer begann ein Albtraum. Der Kater der Rasse Russisch-Blau entfernte sich normalerweise nie weit vom Haus und achtete stets darauf, zur Fütterungszeit auf jeden Fall bei seinem Napf zu sein. «Freunde und Bekannte hatten versucht, mich zu beruhigen, haben mir gesagt, es sei bei Katern durchaus normal, dass sie mal ein paar Tage lang nicht auftauchten», erinnert sich Pfeiffer.