Unfairer Ski-Kalender – Warum Lara Gut-Behrami benachteiligt wird Die Krönung steht der Tessinerin noch bevor: ihr zweiter Sieg im Gesamtweltcup. Sie führt deutlich. Doch die Aussichten sind getrübt. Die Rennverteilung sorgt im Skizirkus für rote Köpfe. René Hauri , Philipp Rindlisbacher

An der WM die grosse Siegerin mit zweimal Gold und einmal Bronze: Gelingt Lara Gut-Behrami nun auch der Exploit im Weltcup? Foto: Christian Bruna (Keystone)

Es gibt eine Ungerechtigkeit im Ski-Weltcup. Mittendrin: Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin hat eine Hand schon an der grossen Kristallkugel, die es am Ende der Saison für die beste Skifahrerin gibt. Eigentlich.

Es wäre ein riesiger Coup für die 29-Jährige, die nach der Knieverletzung 2017 den Anschluss an die absolute Spitze verloren hatte. Und in diesem Winter ganz gross auftrumpft. Weltmeisterin im Super-G, Weltmeisterin im Riesenslalom, Bronze-Gewinnerin in der Abfahrt, das ist sie geworden in Cortina d’Ampezzo. Doch der sportlich grösste Erfolg wäre ihr zweiter Gewinn des Gesamtweltcups nach 2016.