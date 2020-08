Coronavirus und Immunsystem – Warum manche junge Menschen so schwer erkranken Bei schweren Covid-19-Verläufen reagiert das angeborene Immunsystem in der frühen Phase der Krankheit nicht richtig. Das gilt für alle schweren Fälle – hat bei Alt und Jung aber unterschiedliche Ursachen. Alexandra Bröhm

Auch junge Menschen können schwer an Covid-19 erkranken Foto: Urs Jaudas

Es sind beunruhigende Geschichten. Auch junge gesunde Menschen können in seltenen Fällen sehr schwer an Covid-19 erkranken, so wie beispielsweise der 29-jährige Gastwirt Robert Rocca aus Bayern, den das Virus beinahe umbrachte und der nun am Rollator geht.