Serie zum Schulstart – Warum Mathe kein Angstfach sein muss Schon Erstklässler kriegen Angst vor Mathematik. Das müsste nicht so sein. Was Lehrerinnen und Eltern tun können, damit die Kinder lustvoll Rechnen lernen. Alexandra Kedves

«Puh Mathi!!!», riefen jüngst die Schulkinder unisono, die uns von ihren ersten beiden Schulwochen erzählten – vom Start in der 1. Sek. und in der 1., der 2. und der 4. Primarschulklasse. Auch spricht Bände, dass nach vier bis sechs Jahren gymnasialem Matheunterricht fast die Hälfte der Maturanden das Lernziel nicht erreicht und in der schriftlichen Maturprüfung in dem Angstfach ein «Ungenügend» kassiert.