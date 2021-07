Schule in Regensdorf – Warum nicht alle Kinder ins nächstgelegene Schulhaus können Die Primarschule Regensdorf hat die Klassenzuteilung für den Kindergarten und die erste und vierte Klasse verschickt. 32 von 600 Eltern sind mit der Zuteilung nicht einverstanden. Anna Bérard

Manche Kinder müssen einen längeren Schulweg auf sich nehmen, damit die Klassen im ganzen Gemeindegebiet durchmischt sind. Archivfoto: Kurt Heuberger

Vor den Sommerferien leeren die Eltern künftiger Kindergärtler und Erstklässlerinnen gespannt den Briefkasten. Sie erwarten den Brief mit der Mitteilung der Schule, in welches Schulhaus und zu welcher Lehrperson ihr Kind nach den Sommerferien gehen wird. Auch der Übertritt in die vierte Klasse bedeutet für viele Schulkinder nicht nur einen Wechsel der Lehrpersonen und Schulkameraden, sondern auch ein neues Schulhaus. Entsprechend gespannt schauen auch sie der Klassenzuteilung entgegen.

Die Eltern der Schulkinder in Regensdorf haben die ersehnte Post bereits vor einigen Wochen erhalten. Wie die Primarschule Regensdorf in einer Mitteilung schreibt, verschickte die Schulverwaltung fürs kommende Schuljahr 600 Zuteilungsbriefe für den Eintritt in den Kindergarten und den Übertritt in die erste und die vierte Klasse. Erwartungsgemäss waren nicht alle Eltern mit der Zuteilung ihrer Kinder einverstanden. Laut Mitteilung behandelte die Primarschulpflege 32 Anträge für eine Neubeurteilung – die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Unter Berücksichtigung der Zuteilungskriterien konnte sie 12 Anträge für eine Umteilung genehmigen.

Zuteilung wird jährlich neu beurteilt

Keine Frage: Für die Schule ist die Zuteilung für die jeweiligen Klassen eine komplexe Aufgabe. Wie die Primarschule Regensdorf festhält, muss die Klassenbildung jährlich aufgrund der Schülerzahlen, der Wohnadresse und der organisatorischen Strukturen in den Schulhäusern neu beurteilt werden. Es gilt, neben einer guten Durchmischung – nach Geschlecht, Leistungsfähigkeit und sozialem Verhalten – die Ausgewogenheit der Klasse und die Zumutbarkeit des Schulwegs zu berücksichtigen. Das Bafu gibt eine Empfehlung heraus, was einem Kindergartenkind, einem Erstklässler und einem Viertklässler zugemutet werden kann.

Bei Letzterem könne es vorkommen, dass ein Kind an einem näheren Schulgebäude vorbeilaufen muss, damit ein anderes mit einem weiter entfernten Wohnort ebenfalls einen zumutbaren Schul- oder Kindergartenweg hat. Das ist für viele Eltern schwer verständlich.

