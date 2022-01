Einzelinitiativen aus Dällikon – «Warum nicht eine Seilbahn vom Furttal ins Limmattal?» Eine Dällikerin will viel bewegen und hat sechs Einzelinitiativen lanciert. Vier sind bereits abgelehnt – was sie zu weiteren Vorstössen anspornt. Anna Bérard

Stiller Wald auf dem Altberg: Eine Dälliker Studentin möchte den Altberg mit einer Seilbahn und mit einem Kletterpark beleben. Bild: Balz Murer

Eine neue Seilbahn hat es sehr schwierig, man erinnere sich nur an die Zoo-Seilbahn und das Seilbahnprojekt der ZKB über den Zürichsee. Doch Uliana Ishchenko-Iten will ihre Idee nicht einfach fallen lassen, nur weil sie schwierig umzusetzen ist. Die 34-jährige Dällikerin findet, der Altberg würde an Attraktivität gewinnen, wenn man vom Furttal und Limmattal aus bequem auf den Berg fahren könnte. Um ihre Idee voranzutreiben, hat sie den Weg einer Einzelinitiative gewählt. Doch diese illustre Initiative ist laut dem Gemeinderat Dällikon ungültig. Begründung: Der Gegenstand der Initiative ist offensichtlich undurchführbar.