Analyse zu Macrons Beschimpfung – Warum Politiker mehr fluchen sollten Emmanuel Macron, der französische Präsident, verwünscht Impfgegner und wird dafür kritisiert. Dabei ist Fluchen gesund, ehrlich und macht friedlich. Jean-Martin Büttner

Wahlkampf mit dem Unterleib: Emmanuel Macron, wieder kandidierender französischer Staatspräsident, wird versuchsweise deutlich. Foto: Getty

Bestimmt hat er das Verb bei seinem Wahlkampfteam voraustesten lassen. Und offensichtlich haben seine Leute befunden, es läge noch drin. Worauf Emmanuel Macron, der wieder kandidierende französische Staatspräsident, im Gespräch mit dem Magazin «Le Parisien» seine grosse Lust verkündete, den Ungeimpften «konsequent auf den Sack zu gehen». Auf Französisch klingt er energischer: «Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout.»

Aufruhr in Frankreich. In den Medien und den sozialen Medien. Denn «emmerder» enthält «merde», das französische Wort für «Scheisse», und ein solches Wort gehört sich nicht für einen Präsidenten. Davon abgesehen spielt es auf «merdre» an mit zusätzlichem «r», dem ersten Wort von Alfred Jarrys Theaterstück «Ubu Roi». Der Surrealist feierte darin einen Bühnendiktator, dessen Benehmen Frankreich dermassen schockierte, dass das Stück nach der Premiere im Dezember 1896 verboten wurde.