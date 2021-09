Covid-Impfung ohne Zulassung – Warum Sebastian D. seine siebenjährige Tochter impfen liess Noch ist kein Vakzin für Kinder unter 12 Jahren zugelassen. Trotzdem lassen Eltern ihre Kinder impfen. Felix Straumann

Manche Eltern lassen ihre Kinder trotz fehlender Studien bereits jetzt impfen (Symbolbild). Foto: Getty Images

Sebastian D. musste lange suchen, bis er einen Arzt fand, der seine siebenjährige Tochter impfen würde. Im Mai wurde er fündig und reiste zu ihm hin. «Er gehört zu den wenigen, die bereit sind, das Risiko auf sich zu nehmen», sagt der 40-jährige Vater und meint damit weniger unbeabsichtigte Folgen der Impfung als die Sorge, dass fanatische Impfkritiker das Haus des Arztes abfackeln könnten. Aus dem gleichen Grund will Sebastian D. selber anonym bleiben.

Allerdings sind nicht nur Impfgegner irritiert. Bis heute ist in keinem westlichen Land ein Vakzin für Kinder unter 12 Jahren zugelassen. Daten sind ebenfalls nur spärlich bekannt. Zwar ist es Ärzten erlaubt, Impfstoffe zu verwenden, die für ältere Kinder und Erwachsene verfügbar sind. Doch der Einsatz geschieht sogenannt «off label» – auf eigene Verantwortung. Auch wenn sich die Stimmen mehren, die eine Regelung wünschen – zurzeit wird davon abgeraten: «Ich wäre vorsichtig, wir empfehlen das gar nicht», sagt Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif).

Fieber und Gelenkschmerzen

Sebastian D. liess sich von den Einwänden nicht abhalten. Er ist überzeugt, dass in der Altersgruppe unter 12 Jahren das Risiko für schwere Verläufe stark unterschätzt wird, weil Eltern ihre vorbelasteten Kinder schützen.

Nach dem ersten Kontakt mit dem Arzt sollten noch ein paar Wochen vergehen bis zur eigentlichen Impfung. Vor gut vier Wochen hat seine Tochter dann die zweite Dosis erhalten. Gespritzt wurde das Vakzin von Biontech/Pfizer, ein Drittel der Menge (10 Mikrogramm), die Erwachsenen und Kindern ab 12 verabreicht wird. Jetzt will D. noch die Antikörper im Blut bestimmen lassen, um sicherzugehen, dass sich tatsächlich ein Immunschutz aufgebaut hat. Er ist sich jedoch sicher, dass es geklappt hat: «Meine Tochter entwickelte relativ deutliche Impfreaktionen bei der ersten und bei der zweiten Dosis.» Sie hatte einen Tag lang Schmerzen an der Einstichstelle, 38 Grad Fieber sowie Kopf- und Gliederschmerzen.

Wie viele Eltern in der Schweiz ihre Kinder wie Sebastian D. «off label» impfen liessen oder lassen wollen, ist unklar. Die Beteiligten sind verschwiegen. Auf Social Media ist es jedoch ein diskutiertes Thema – erst recht jetzt, bei den steigenden Ansteckungszahlen in dieser Altersgruppe.

«Ich komme mir manchmal vor wie ein Drogendealer, bei dem sich die Leute melden und fragen: ‹Haste mal Impfe?›» Sebastian D.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) führt in seiner Statistik aktuell 114 vollständig immunisierte Kinder im Alter zwischen 0 und 9 Jahren auf, 106 haben nur oder erst eine Dosis erhalten. Beim BAG geht man von fehlerhaften Daten aus und verweist an die Kantone, die diese Angaben melden. Beim Spitzenreiter mit über 40 vollständig geimpften unter 10-Jährigen, dem Kanton Zürich, räumt man ein, dass neben falschen Angaben auch Off-Label-Impfungen erfasst würden, wie die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich auf Anfrage schreibt. Da keine Meldepflicht bestehe, könne keine genaue Zahl eruiert werden. «Uns sind einzelne solche Vorgänge bekannt.» Offen ist auch, wie viele Kinder eine Impfung erhalten haben, ohne dass dies erfasst wurde.

Von Zürich nach Norddeutschland zum Impfen

Sebastian D. lebt mit seiner Familie in Deutschland und kennt über 100 Paare, die ihre Kinder «off label» haben impfen lassen – die meisten im vergangenen Monat. Darunter sind auch zwei Paare aus Zürich. «Ihre Kinder haben vergangene Woche die erste Dosis bekommen und mussten dafür bis nach Norddeutschland fahren.» Von impfenden Ärzten in der Schweiz hat er noch nichts gehört. Viele können es nicht sein, vermutet D. Er setzt sich zusammen mit anderen Eltern vorerkrankter Kinder für solche Off-Label-Impfungen ein und hat inzwischen ein grosses Netzwerk. Vor rund einem Monat ist er auch im Deutschen Fernsehen aufgetreten. «Wenn Eltern einen Arzt gefunden haben, spricht sich das schnell rum.» In Deutschland kennt er mittlerweile rund 20 Ärzte, die trotz anders lautender Empfehlungen Kinder unter 12 Jahren impfen.

Inzwischen ist Sebastian D. zu einer Art Vermittlungsstelle für Anfragen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz geworden. Eine Rolle, die dem Informatiker eigentlich gar nicht gefällt: «Ich komme mir manchmal vor wie ein Drogendealer, bei dem sich die Leute melden und fragen: ‹Haste mal Impfe?›.»

«Da sind die Fachgesellschaften der Kinderärzte aufgerufen, Empfehlungen für den Umgang mit dieser Situation zu machen.» Christian Drosten, deutscher Virologe

Bei den meisten Eltern, die ihre Kinder unter 12 Jahren impfen lassen wollen, ist der Grund ein erhöhtes Covid-Risiko – wegen einer Herzerkrankung, Diabetes, Trisomie und anderer gesundheitlicher Probleme.

Bei Familie D. ist die Fehlbildung Spina bifida (offener Rücken) bei der Tochter der Grund für die Impfung. Wegen des Geburtsfehlers wurde sie gleich nach dem Entbinden acht Stunden operiert, und auch später musste sie verschiedene Eingriffe über sich ergehen lassen. Heute kann die Siebenjährige mit leichten Einschränkungen normal gehen. Daneben hat sie aber weitere Beschwerden, die sie teilweise stark einschränken. Vor allem musste sie in der Vergangenheit wegen gewöhnlicher Erkältungen hospitalisiert werden. «Wir wissen nicht sicher, ob das direkt mit Spina bifida zusammenhängt – klar ist jedoch, dass Covid für unsere Tochter potenziell gefährlich ist und wir aufpassen müssen», sagt D.

Abo Interview mit Epidemiologe «Die Frage ist, wie viel Leid wir den Kindern zumuten wollen» Abo Mehr schwere Corona-Fällen bei Kindern Tamara musste auf die Intensivstation Manche Fachleute unterstützen die Off-Label-Impfung bei Kindern mit erhöhtem Risiko. Virenimmunbiologe Christian Münz von der Covid-19-Taskforce sagte unlängst im Interview mit dieser Zeitung: «Für Kinder mit Risiko für schweres Covid-19 könnte man sich tatsächlich überlegen, mit einem angepassten Schema zu impfen.» Allerdings erst, wenn die Impfkommission das genauer anschaue und entsprechende Empfehlungen veröffentlicht habe. Deutlicher äusserte sich vergangene Woche der deutsche Virologe Christian Drosten im Deutschlandfunk: Bis Impfstoffe unter 12 Jahren zugelassen seien, müsse man sich mit einer Off-Label-Anwendung für die gefährdetsten Kinder helfen. «Da sind die Fachgesellschaften der Kinderärzte aufgerufen, Empfehlungen für den Umgang mit dieser Situation zu machen.»

120’000 doppelt geimpfte Kinder in den USA

Soweit dürfte es in der Schweiz vorläufig wohl nicht kommen. Ekif-Präsident Christoph Berger sagt zwar, dass er Verständnis habe für die Sorgen von Eltern wie Sebastian D., wendet jedoch ein: «Das Risiko für schweres Covid ist in diesem Alter auch bei Kindern mit Vorerkrankung sehr tief.» Demgegenüber stünden die fehlenden Daten zu Nutzen und Risiken der Impfung in diesem Alter. «Man kann diese Kinder nicht einfach wie kleine Erwachsene behandeln», sagt der Leiter der Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene am Kinderspital Zürich. «Ich wüsste nicht, welche Dosierung ich anwenden sollte, um einen Immunschutz ohne überschiessende Reaktion zu erreichen.» Hinzu kommt, dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte, bis die Impfstoffhersteller Daten zu unter 12-Jährigen veröffentlichen werden. Auch Münz betont, dass es «gar keine gute Idee» sei, auf eigene Faust zu impfen.

Daten zu U-12-Impfung noch im September Infos einblenden Moderna und Biontech/Pfizer arbeiten beide seit rund einem halben Jahr an einer Impfung für Kinder unter 12 Jahren. Bei ihren Studien mit mehreren Tausend Kindern soll die beste Dosierung des bereits bestehenden mRNA-Impfstoffs gefunden werden. Biontech/Pfizer erwartet Ergebnisse noch im September – zuerst für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren, kurz danach auch für Jüngere ab zwei Jahren. Bei den Kindern zwischen 6 und 24 Monaten geht Pfizer von November/Dezember aus. Seit Monaten pausiert hingegen eine Studie mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Andere Hersteller haben erst mit entsprechenden Untersuchungen begonnen oder planen noch. Im Fall einer Zulassung in der Schweiz durch Swissmedic wird die Eidgenössische Impfkommission (Ekif) darüber entscheiden, ob die entsprechende Impfung in diesen Altersgruppen auch empfohlen werden soll. (fes)

So experimentell, wie es klingt, ist die Impfung allerdings dieser Kinder nicht. In den USA haben über 120’000 Kinder unter 12 Jahren bereits zwei Impfdosen erhalten. In Frankreich seien es vor einigen Wochen noch rund 10’000 gewesen, sagt Sebastian D., der beruflich viel mit Statistik zu tun hat. Inzwischen seien die Daten nicht mehr zugänglich. «Wenn es da schwerwiegende Komplikationen gegeben hätte, hätten wir das mitgekriegt», ist er überzeugt. Auch bei den rund 100 geimpften Kindern, die er kennt, hat er nie von Problemen gehört. «Die Mehrheit hat Herzerkrankungen und wird von Kardiologen betreut, da würden Herzmuskelentzündungen oder Ähnliches schnell bemerkt», sagt er.

«Von all diesen kranken Kindern unter 12 Jahren, mit denen ich zu tun habe, gibt es kein Einziges, bei dem ich eine Covid-Impfung sinnvoll fände.» Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen

Vor allem aber würden Zahlen aus den USA darauf hindeuten, dass schwere Covid-19-Verläufe bei vorbelasteten Kindern erhöht sind – auch bei Spina bifida. «Ich war sehr alarmiert, als ich dies gesehen habe», sagt D. Die Eltern behielten ihre Tochter deshalb zu Hause. «Die Impfung ermöglicht ihr, wieder in die Schule zu gehen», so D.

Ekif-Präsident Berger lässt sich davon nicht überzeugen. Als Leiter der Infektiologie am Kinderspital Zürich hat er täglich mit vorbelasteten Kindern zu tun – auch herzkranke oder solche mit Trisomie, die wegen ihres Risikos wahrscheinlich zu den Ersten gehören werden, die nach einer Zulassung eine Impfung bekommen. «Von all diesen kranken Kindern unter 12 Jahren, mit denen ich zu tun habe, gibt es kein Einziges, bei dem ich eine Covid-Impfung sinnvoll fände», so Berger.

Felix Straumann ist Wissenschaftsredaktor mit Schwerpunkt Medizin. Er hat den Master in Mikrobiologie und verbrachte viele Jahre in Labors am Unispital und in der Industrie, bevor er Journalist wurde. @fstraum

Fehler gefunden?Jetzt melden.