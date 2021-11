Kolumne Katja Früh – Warum sich alte Schauspieler nicht pensionieren lassen

Man sieht sie nicht mehr so oft auf den Bühnen, die Alten. Ich vermisse sie. Ich liebe die Aura von siebzig- oder achtzigjährigen Schauspielern aus denen so viel gelebtes Leben strömt, die gezeichneten Gesichter, die nicht mehr so beweglichen Körper, die oft unangestrengte Ausdrucksfähigkeit, die nicht hergestellt, sondern einfach da ist. Vielleicht weil ihnen die Kraft fehlt, anderen etwas vorzumachen.

Vielleicht weil die Eitelkeit von ihnen abgefallen ist. Vor einiger Zeit habe ich den wunderbaren Auftrag erhalten, ein Stück für Achtzigjährige zu schreiben, das «Addio Amor» heissen soll. Das Projekt war schon fortgeschritten, die Besetzung stand und ich konnte mich fallen lassen in Geschichten, die von den Schauspielern selbst kamen, eine Fülle von Stoff, die wir dann in langen Gesprächen weiterentwickelten.