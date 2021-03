Langlauf: Dario Cologna im Engadin – Warum sich Cologna unverstanden und gering geschätzt fühlt Der 34-Jährige ist in seiner finalen Athletenphase vom Mitfavoriten zum Aussenseiter geschrumpft. Er geht damit souveräner um als mancher Begleiter. Meinung Christian Brüngger

Ausgepowert nach den 15 km an der jüngsten WM: Dario Cologna. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Das Handy klingelte, Dario Cologna meldete sich – just nach dem Ende der Saison 14/15. Der Champion wollte dem Journalisten auch die Perspektiven aufzeigen. 7-mal hatte Cologna in jenem Winter von einem Weltcup-Podest winken können, was beachtlich, aber deutlich weniger als zu seinen besten Zeiten war: aussergewöhnliche 20-mal im Winter 11/12.

Cologna bat darum, das grosse Bild zu wahren: Er sei auch ein bisschen Opfer seines Erfolgs, weil man von ihm stets Topplätze erwarte. Dabei sagte er damals schon: «Die positiven Ausreisser früherer Jahre haben mir weitestgehend ­gefehlt.» Er fühlte sich in der Beurteilung damals schon – wie heute noch immer – teilweise gering geschätzt. Gerade von den Medien.