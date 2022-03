Geldblog: Ukraine-Krieg und Börse – Warum Sie Ihrer Anlagestrategie treu bleiben sollten Die aktuellen Marktturbulenzen verunsichern auch viele Anlegerinnen und Anleger. Geldberater Spieler beantwortet zwei Leserfragen. Martin Spieler

Die Aktienmärkte wurden letzte Woche aufgrund des Krieges weltweit auf Talfahrt geschickt: Ein Aktienhändler an der Frankfurter Börse. Foto: Keystone

Alles in Sicherheit bringen?

Der Krieg in der Ukraine verunsichert mich. Wir haben für 380’000 Franken Aktien und Fonds. Soll ich verkaufen und alles in Sicherheit bringen? Leserfrage von M.E.