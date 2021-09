Jobcoach: Gefährliches Halbwissen – Warum Sie TED-Talks mit Vorsicht geniessen sollten

Was ist TED? Infos einblenden

TED steht für «Technology, Entertainment, Design» und ist im Original ein Liveevent. Zugang bekommt, wer 10'000 Dollar hinlegt – und eine Bewerbung. Der hohe Preis und die Bewerbung sind alte Tricks aus der Konsumpsychologie: Den Teilnehmenden wird Wertigkeit signalisiert, und die Teilnehmenden selber signalisieren ihren finanziellen Status. Dass man sich bewerben muss, verleiht dem TED-Zirkus eine Aura der Exklusivität. Wer an eine TED-Konferenz gehen darf, bekommt nicht nur gute Unterhaltung, sondern Zugang zu einem exklusiven Club von aufgeschlossenen Menschen, die sich für die Weltverbesserung einsetzen. Inzwischen gibt es weltweite Ableger, namens TEDx. Auch hier muss man sich bewerben, doch immerhin sind die Eintrittspreise moderat. Honorar für die Speaker gibts keines, auch nicht für die Helfer, die die Tagung mit Fronarbeit erst möglich machen. Aber was ist schon Geld gegen die Ehre, Teil der TED-Community zu sein – und die Aussicht auf lukrative Keynote-Speeches in der Zukunft.