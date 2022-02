Geldblog: Bachem und Lonza – Warum Sie Top-Aktien nicht blind verkaufen sollten Der Aktienmarkt geht durch eine gesunde Bewertungskorrektur – davon betroffen sind auch zuvor überbewertete Qualitätstitel. Martin Spieler

Hat derzeit mit einigen Unsicherheitsfaktoren zu kämpfen: Der Pharmazulieferer Lonza – hier zu sehen der Hauptsitz in Basel. Foto: Patrick Straub (Keystone)

Ich habe die Aktien Bachem und Lonza viel zu hoch gekauft. Nun bin ich grob im Minus. Was ist mit diesen beiden los? Abwarten oder mit Verlust verkaufen? Leserfrage von B.H.

Momentan sehen wir aufgrund der steigenden Zinsen in den USA eine Neubewertung vieler Aktien. Insbesondere die Papiere, deren Bewertungen sich von den fundamentalen Realitäten abgekoppelt hatten, werden momentan stark zurückgestutzt. Offensichtlich ist dies bei vielen US-Techaktien zu beobachten. Auch bei uns in der Schweiz gehen wir durch eine Bewertungskorrektur, was ich als gesund einstufe. Darunter leiden die beiden von Ihnen gehaltenen Papiere der Bachem und Lonza.