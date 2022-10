Interview mit Ronaldo – «Warum soll ich der echte und der andere der falsche Ronaldo sein?» Der Weltmeister von 2002 findet die Frage nach dem besten Fussballer der Geschichte unnötig. Er erwartet von Brasilien eine grosse WM – und sagt, wieso Messi nicht den Titel holen soll. Javier Cáceres

Der grösste Moment in der Karriere von Ronaldo: An der WM 2002 führt er Brasilien zum fünften und bisher letzten Titel. Foto: Antonio Scorza (Keystone)

Seit einer Woche zeigt die Streaming-Plattform Dazn die Doku «O Fenômeno» mit dem deutschen Untertitel: «Aufstieg, Fall und Wiedergeburt». Sie kreist um entscheidende Jahre in der Karriere des Fussballspielers Ronaldo Luís Nazário de Lima – eines der besten Stürmer in der Geschichte Brasiliens und des Weltfussballs. Im Jahr 2002 wurde Ronaldo in Japan Weltmeister, zum zweiten Mal nach 1994.