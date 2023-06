1 / 2 Unsere Kinder waschsen mit viel Liebe für Tiere und Umwelt auf – und Plastik gilt als Umweltsünde. Foto: Getty Images

Wenn es nach den moralischen Ansprüchen an unsere Kinder geht, müssten wir eigentlich schon eine ganze Weile in der bestmöglichen aller Welten leben. Denn wir sind ja nicht die erste Generation an Eltern, die ihren Kindern beizubringen versucht, was richtig und was falsch ist. «Edel sei das Kind, hilfreich und gut», galt auch schon in unserer Erziehung. Den meisten von uns wurde beigebracht, zu teilen und auf Gewalt zu verzichten. Wir sollten grosszügig sein, freundlich und gutherzig zu Fremden. Wir wurden aufgefordert, ein Herz für Schwache zu haben, die Natur und ihre Schönheit wertzuschätzen und wann immer möglich das Erbarmen der Rache vorzuziehen.