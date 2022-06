«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum unsere Aufmerksamkeit schwindet Fehlende Konzentration ist ein gesellschaftliches Problem. Die Gründe dafür sind nicht nur Smartphones und digitales Multitasking. Sondern etwa auch unsere Ernährung. Mirja Gabathuler als Host Michael Marti als Gast Laura Bachmann als Produzentin

Drei Monate zog er sich zurück, idyllisch in ein Haus am Meer. Sein Smartphone verstaute er immer wieder in einer Plastikbox: Digital Detox. Dann begann der britisch-schweizerische Journalist Johann Hari zu recherchieren – er wollte verstehen, was unsere Konzentration gestohlen hat.

Zahlreiche Studien zeigen, dass unsere Aufmerksamkeit abnimmt. Das ist nicht nur für jeden Einzelnen und jede Einzelne ein Problem, sondern auch ein gesellschaftliches. Nach zahlreichen Gesprächen mit Expertinnen und Experten stellte Hari fest, dass die Gründe für diese Konzentrationskrise teils in der Verlegung der Lebenswelt ins Digitale liegen – aber nicht nur. Auch unsere Schlafgewohnheiten oder unsere Ernährung spielen eine Rolle.

Welche Auswirkungen haben all diese Faktoren auf unsere Intelligenz? Wie lässt sich der schwindenden Fokussierung entgegenwirken? Darüber spricht Michael Marti, Journalist und Mitglied der Chefredaktion Tamedia, in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

