Interview mit Politologin – Warum versenkt das Volk so viele Vorlagen von Bundesrat und Parlament?

Warum versenkt das Volk so viele Vorlagen von Bundesrat und Parlament?

In der Regel stimmt die Bevölkerung Behördenvorlagen zu und lehnt Volksinitiativen ab. Insofern ist das Verdikt sicher sehr bemerkenswert.

Jede Vorlage hat ihre eigene Geschichte. Man kann aber sagen: Kompromisspakete und indirekte Gegenvorschläge passen dem Volk offenbar nicht. Die Gegner der Tabakinitiative hatten einen schweren Stand, weil sich die Gesellschaft gewandelt hat: Rauchen ist nicht mehr in, man will die Kinder davor schützen. Zudem ist es den Gegnern nicht gelungen, aufzuzeigen, warum ein indirekter Gegenvorschlag ausreichend sein soll.

Es war ein grosses Paket, ein Kompromiss, der verschiedene Angriffspunkte geboten hat. Die Befürworter schafften es nicht, zu vermitteln, warum ein Kompromiss bei einem Referendum sinnvoll ist. Gerade in den ländlichen Regionen fühlten sich viele weiterhin ausreichend gut mit Informationen versorgt.

Mit der Stempelsteuer-Vorlage ist erneut eine Vorlage der Wirtschaft gescheitert …

Die Vorlage startete im Dezember aus der Defensive: Schon die ersten Umfragen deuteten auf eine mögliche Niederlage hin. Die Gegner mussten gar nicht so viel für den Sieg tun. Es bestand in der Bevölkerung ein Grundboden an Kritik: Steuererleichterungen für Unternehmen sind der Bevölkerung suspekt, weil sie darin keinen unmittelbaren Nutzen für sich selber sieht, im Gegenteil. Es genügt, diese Kritik zu aktivieren.