Prämenstruelles Syndrom (PMS) – Warum viele Frauen vor der Mens schlechte Laune haben Es ist sehr häufig, aber wenig erforscht: Prämenstruelles Syndrom heissen die schwierigen Tage vor den Tagen. Wer betroffen ist, was man tun kann und warum man so wenig darüber weiss. Alexandra Bröhm

Prämenstruelles Syndrom: Bei vielen Frauen verdunkelt sich die Stimmung in den Tagen vor der Monatsblutung Foto: Getty Images

Für viele Frauen teilt sich der Monat in zwei Teile. Im ersten, meist längeren sind Alltag, Energie und Stimmung wie gewohnt. Über den zweiten zieht sich ein düsterer Schleier: Die Laune ist schlecht, die Energie fehlt, die Brust spannt, manchmal so stark, dass jede Bewegung schmerzt. Der Körper fühlt sich schwer an, weil er so viel Wasser einlagert. Diese Frauen leiden unter dem Prämenstruellen Syndrom, kurz PMS – einer sehr häufigen Störung. In der Medizin, sogar in der Frauenmedizin, wurde dieses Syndrom jedoch lange vernachlässigt. Die wichtigsten Punkte: