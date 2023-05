«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum viele Lehrpersonen an ihr Limit kommen Die Schweiz hat zu wenig Lehrerinnen und Lehrer – und jene, die als Lehrpersonen arbeiten, hören oft nach kurzer Zeit wieder auf. Was sind die Gründe, dass die angespannte Situation nicht besser wird? Mirja Gabathuler als Host Alessandra Paone als Gast Tobias Holzer als Produzent



Auch dieses Jahr fehlt es in den meisten Kantonen an Hunderten von ausgebildeten Lehrpersonen. Gleichzeitig kommt es in den Schulen und Klassenzimmern zu vielen Wechseln, die Fluktuation im Lehrerzimmer ist gross. Dieser Mangel an Lehrpersonen belastet die Schülerinnen und Schüler genauso wie das Team aus Lehrerinnen und Heilpädagogen.

Zwei Lehrpersonen erzählen im Podcast, wie steigende Anforderungen an den Beruf der Lehrerin oder des Lehrers sowie ein grosses Pensum neben dem eigentlichen Unterricht sie zermürben und sie sich von der Politik alleingelassen fühlen.

Über die Hintergründe des Mangels an Lehrerinnen und Lehrer – und ob sich die Lage bis ins nächste Schuljahr verbessern wird: Darüber spricht Inlandredaktorin Alessandra Paone in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Alessandra Paone ist Redaktorin im Inlandressort und schreibt dort vor allem über gesellschaftspolitische Themen. Mehr Infos

