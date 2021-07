Einkaufen ohne Netz – Warum viele Supermärkte Funklöcher sind Je weiter Kundinnen und Kunden in eine Filiale hineingehen, desto schlechter ist in vielen Fällen der Handyempfang. Das Problem ist bekannt – doch die Detailhändler beheben es nur teilweise. Konrad Staehelin

Wer ins WiFi will, braucht einen Code, der per SMS verschickt wird – doch den erhält man ohne Empfang nicht. Foto: Cavan Images / Imago

Tausende Menschen kaufen täglich in der Migros-Filiale am Zürcher Limmatplatz ein, am Schweizer Hauptsitz der Detailhändlerin. Viele davon haben Kopfhörer auf, sie ziehen Podcasts, Nachrichten oder Musik der Beschallung durch die Ladenlautsprecher vor. Einige telefonieren. Und nochmals andere verwenden das Handy, um mehr über die Produkte herauszufinden oder die Selfscanning-Technik Subito zu nutzen.

Doch wenn sie ein paar Meter in die Filiale vorgedrungen sind, haben viele ein Problem: Der Empfang setzt aus. Die Flaggschiff-Filiale im Untergeschoss des Migros-Hochhauses ist teilweise ein Funkloch.

Wir haben mithilfe der Smartphone-App Cnlab die Mobilfunkqualität verschiedener Netze in zahlreichen Supermärkten gemessen: Die Netzstärke war in den meisten Fällen im Innern des Ladens deutlich tiefer als ausserhalb.

Abhängig von der Architektur

Teilweise riss der Funkkontakt ganz ab: zum Beispiel bei Salt-Kunden in der Migros-Filiale im Untergeschoss des Bahnhofs Basel SBB, bei Sunrise-Kundinnen im Coop in Nidau BE und im Drogeriemarkt Müller in Bern, oder bei Swisscom-Kunden in der Migros-Filiale Zürich-Wollishofen. Im Quartier-Coop am Zürcher Röntgenplatz haben die Kundinnen mit Sunrise kein Netz, obwohl sie sich ebenerdig keine zehn Meter von der frischen Luft entfernt befinden.

Die Erklärung dafür ist simpel. «Je nach Architektur eines Gebäudes kann es vorkommen, dass das Mobilfunksignal im Innern für ein zufriedenstellendes Mobilfunkerlebnis nicht mehr ausreicht», schreibt Swisscom-Sprecher Armin Schaedeli. Das habe verschiedene physikalische Gründe. So seien zum Beispiel moderne Bauten besser gedämmt und dämpften so auch das Mobilfunksignal stärker.

Landen Sie regelmässig im Supermarkt-Funkloch? Ja, und es nervt total. Ja, aber wegen der paar Minuten stört mich das nicht. Mein Supermarkt ist ein Funkloch, aber ich nutze jeweils das Wi-Fi . Nein, das ist bei mir kein Problem. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Dies wirft die Frage auf, was die Detailhändler dafür tun, dass Kundinnen und Kunden in den Geschäften guten Empfang haben. Die Antwort: Migros und Coop verweisen auf ihr kostenloses Wi-Fi.

Doch hat dieses gegenüber dem Mobilfunk wesentliche Nachteile: So müssen Kundinnen sich dafür registrieren, wofür sie einen Code per SMS zugestellt erhalten. Das allerdings ist nicht machbar, wenn sie im Innern des Supermarkts stehen und keinen Empfang haben. Danach merkt sich das Mobilgerät das Wi-Fi und loggt sich automatisch ein, selbst wenn die Kundin in einer anderen Filiale der gleichen Kette einkaufen geht.

Weiter sind Anrufe auf Handy- oder Festnetznummern nicht ohne weiteres möglich; stattdessen muss ein Anruf über Onlinedienste wie Whatsapp oder Signal erfolgen. Allerdings kann man auch normale Anrufe über ein Wi-Fi laufen lassen – das heisst dann Wi-Fi-Call. Die meisten neueren Smartphones bieten diese Funktion – man muss sie jedoch zuerst in den Einstellungen aktivieren. (Hier finden Sie weitere Infos zum Wi-Fi-Calling.)

«Bei vereinzelten Verkaufsstellen haben wir Inhouse-Mobile-Systeme im Einsatz.» Melanie Grüter, Coop-Sprecherin

Ausserdem handelt es sich bei Supermarkt-internen Wi-Fi um öffentliche Netzwerke – die Kommunikation kann also potenziell von Dritten mitverfolgt werden. «Es handelt sich um eine unsichere Internetverbindung», schreibt Coop darum auf seiner Website. Daniela Lüpold, Sprecherin der Genossenschaft Migros Aare, beteuert dagegen, dass es sich bei ihrem Netz um eine sichere Verbindung handle.

«Für uns ist diese Situation seit vielen Jahren ein Ärgernis», sagt Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz. «Meine Hauptsorge ist, dass die Detailhändler das Verhalten der Kunden auswerten, wenn diese gezwungenermassen das Wi-Fi nutzen.» Sowohl Migros als auch Coop beteuern jedoch, das nicht zu tun.

Um herauszufinden, ob die Detailhändler ihre Kunden aktiv dazu bringen, das Wi-Fi statt der eigenen Mobilfunkverbindung zu nutzen, hat Stalders Stiftung in der Vergangenheit sogar schon nach Störsendern in den Filialen gesucht. Diese würden jeweils eingesetzt, um an gewissen Orten eine Mobilfunkabdeckung zu verunmöglichen, so der Verdacht. Die Konsumentenschützer fanden allerdings keine Hinweise auf die Existenz solcher Störsender.

Gute Lösungen haben ihren Preis

In Deutschland machte 2013 ein solcher Fall Schlagzeilen: Der Fernsehsender RTL berichtete, dass eine grosse Elektronikkette, deren Namen sie nicht nannte, Störsender einsetze, um der Kundschaft Preisvergleiche zu verunmöglichen. Ein solches Motiv scheint im Fall der Schweizer Supermärkte allerdings ausgeschlossen – sonst würden diese wohl kein Wi-Fi anbieten.

Der Grund, warum die Detailhändler nicht durchgehend für guten Handyempfang sorgen und sich stattdessen mit dem Anbieten von Wi-Fi begnügen, ist wohl simpler: Gute Lösungen sind teuer. Eine eigene Mobilfunkzelle – also eine Antenne, die ans Glasfasernetz angeschlossen ist – kostet für eine Filiale Zehntausende von Franken.

Die Detailhändler müssten zudem dafür mit den drei Netzbetreibern Salt, Swisscom und Sunrise/UPC zusammenarbeiten. Auch Repeaterlösungen, bei denen das schon existierende Signal von ausserhalb des Supermarkts in diesen hinein verstärkt wird, sind deutlich teurer als die Einrichtung eines Wi-Fi.

Lidl hat dafür gesorgt, dass in allen Filialen guter Empfang herrscht. Foto: Doris Fanconi

«Bei vereinzelten Verkaufsstellen haben wir Inhouse-Mobile-Systeme im Einsatz», schreibt Coop-Sprecherin Melanie Grüter. Die Migros scheint weiter zu sein: In manchen Regionen seien in den grossen Einkaufszentren seit längerer Zeit solche Mobilfunkzellen installiert, schreibt Sprecherin Daniela Lüpold.

Bei kleineren und mittleren Verkaufsstellen installiere Migros bei Um- und Neubauten je nach Region Repeaterlösungen oder Mobilfunkzellen. Auf welche Regionen dies zutrifft, sagt Lüpold nicht; auch will sie nicht bekannt geben, in wie vielen der schweizweit 630 Filialen das Unternehmen diesen Sondereffort leistet.

Dass es anders geht, zeigt Lidl: Wi-Fi bietet die Kette sowieso. Zusätzlich habe das Unternehmen in allen 151 Schweizer Filialen analysiert, wie gut der Handyempfang ist, schreibt Sprecher Mathias Kaufmann. Wo er schlecht gewesen sei, habe Lidl Repeater oder Antennen eingebaut.

Fehler gefunden?Jetzt melden.