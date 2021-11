Nemo macht Werbung für Zalando – Warum werfen sich Schweizer Popstars Grossfirmen an den Hals? Musiker besingen Onlineshops und Detailhändler – dieses Geschäftsmodell ist in der Schweiz angekommen. Kritiker stellen die Glaubwürdigkeit der Künstler in Frage. Ane Hebeisen

Sündenfall oder Zeitphänomen? Nemo singt nicht nur für Zalando, er wirkt auch in der Werbekampagne mit. Foto: Zalando

Wir schrieben das Jahr 2014, als sich in einer Alphütte irgendwo in einer windexponierten Schweizer Winterlandschaft Wunderliches ereignete. Gilbert Gress scheiterte gerade beim Versuch, ein Weihnachtsgeschenk einzupacken, als die Sängerinnen Jaël und Francine Jordi an die Scheibe klopften und mit einem Liedchen auf der Lippe in die warme Stube wirbelten: «Im Dunkle geit es Cherzli a / Und es straut so häu und warm», sangen die beiden vorweihnachtlich aufgekratzten Damen und wurden bald von einem Chor bewährter Idée-Suisse-Unterhaltungsmusikanten flankiert: Luca Hänni war dabei, der Krokus-Sänger Marc Storace oder Pepe Lienhard.