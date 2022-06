Gründe für zufriedene Velofahrer – Wieso genau Winterthur Velofahrerherzen erobert Zürich schaut in Sachen Velo gern neidisch nach Winterthur, weil dessen Bevölkerung ihre Infrastruktur seit Jahren lobt. Der Kulturunterschied ist aber weitaus gewichtiger. Ev Manz Emil Bischofberger Sabina Bobst (Fotos)

In Winterthur gehört Velofahren zum Lebensgefühl, über Generationen vererbt. Foto: Sabina Bobst

Um den erwünschten Ruf Zürichs als velofreundliche Stadt steht es seit den vergangenen Wochen nicht sonderlich gut. Als wäre die Note 3,4 im Städteranking von Pro Velo, gleichbedeutend mit dem letzten Platz, nicht schon Schmach genug, kassierte die Stadt jüngst auch eine Absage auf ihre Bewerbung als Gastgeberin für die internationale Velo-Konferenz. Der Zuschlag ging an die belgische Stadt Gent, die in Sachen Veloförderung weiter sei, so lautete die Begründung.