Kolumne Katja Früh – Warum wir Weihnachten immer gleich feiern

Da ist sie wieder, die Zeit der Rituale. Ich werde immer sturer. Nur meine Kinder, die sind noch schlimmer. Alles muss genau so sein, wie es immer war, nichts, nichts darf abweichen vom letzten Jahr.

Da war zum Beispiel in den Griessnockerln für die Weihnachtssuppe etwas Safran drin und das geht nicht, weil es nie so war. Und ich bestehe darauf, dass der Baumschmuck antik ist. Jedes Jahr kaufe ich zwei, drei neue, also alte Stücke dazu. Die Kinder warten darauf sie zu entdecken, wenn sie dann am Baum hängen. Den Baum darf nur meine Tochter schmücken. Mein Schwager bringt den Lachs, eine Freundin eine Terrine. Eine andere die Saint-Honoré-Torte. Eine andere die gefüllten Datteln. Ein Freund bringt den Champagner. Mein Mann macht das Roastbeef. Die Enkel, Grossnichten und Grossneffen werden zuerst beschenkt. Üppig.