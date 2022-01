Dieses Jahr im Zürcher Unterland – Was 2022 alles bereithält Das alte Jahr ist Geschichte, nun richtet sich der Blick nach vorn. Hier gibts eine Zusammenstellung über das, was in der Region und darüber hinaus in diesem Jahr ansteht. Christian Wüthrich

Das 2022er-Feuerwerk wird im Februar in Form der olympischen Ringe wie schon 2008 (Bild) am Himmel über Peking erscheinen und mit Skifahrer Niels Hintermann womöglich auch einen Zürcher Unterländer zu einer Medaille inspirieren. Archivfoto: Tamedia

Wird 2022 das Ende der Pandemie bringen oder zumindest die Virenlast dauerhaft auf ein erträglicheres Niveau drücken? Wird ein Unterländer gar Olympiasieger in der Abfahrt? Und schafft der EHC Kloten den Aufstieg? Nein, Kristallkugeln stehen der Redaktion leider nicht zur Verfügung. Und weil solche für zuverlässige Prognosen sowieso nichts taugen, blicken wir lieber auf das, was geplant ist, und auf so manches, was sich im neuen Jahr sonst noch abzeichnet.

Den wohl gewichtigsten Entscheid mit den zumindest zeitlich weitreichendsten Folgen kündigt die Nagra an. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle hat nämlich untersucht, gebohrt, vorinformiert, diskutiert und so eine Entscheidungsgrundlage erarbeitet, damit sie 2022 nun endlich bekannt geben kann, wo aus ihrer Sicht der beste Standort für ein Endlager mit hoch radioaktiven Abfällen liegt. Aus Zürcher Unterländer Sicht ist das von grossem Interesse, weil sich das Gebiet Nördlich Lägern noch immer im Rennen befindet. Falls das Unterland auserkoren wird, würde in der Umgebung von Stadel und Weiach dereinst eine riesige Oberflächenanlage entstehen. Wann genau der Entscheid fallen wird, ist unklar. Die Bekanntgabe soll gemäss Angaben der Nagra und des Bundesamts für Energie «im Herbst 2022» erfolgen.