Überraschende Bauideen – Was am Flughafen geplant war, bevor der Circle gebaut wurde In wenigen Tagen wird der Circle eröffnet. Umgesetzt wird damit eine Idee, die am Flughafen schon seit seiner Entstehung diskutiert wurde. Allerdings in der Vergangenheit in durchaus auch ungewöhnlichen Varianten. Manuel Navarro

Schon im vergangenen Dezember war der Circle zumindest von aussen weitgehend fertiggestellt. Nun wird er in knapp zwei Wochen für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Foto: Sibylle Meier

In knapp zwei Wochen, am 5. November, ist es dann doch noch so weit: Der Circle am Flughafen ist nach einigen Verzögerungen für die Öffentlichkeit zugänglich. Damit findet ein Projekt seinen Abschluss, welches über ein Jahrzehnt im Entstehen war, schon lange davor aber mehrfach angedacht gewesen war.

Erstmals öffentlich gemacht wurde das Projekt am 25. Februar 2009. Die Flughafen Zürich AG verkündete, dass sie für rund 1 Milliarde Franken am Butzenbüel einen Gebäudekomplex bauen will, der Büros, Hotels und weitere Dienstleistungen umfasst. «The Circle at Zurich Airport» sollte das Projekt heissen. Bis zum Spatenstich sollte es allerdings nochmals sechs Jahre dauern. Erst ab dem 28. April 2015 wurde aus dem Projekt tatsächlich eine Baustelle.