Vor Einführung in Wallisellen – Was an 30er-Strecken problematisch sein kann

Was an 30er-Strecken problematisch sein kann

Eine 30er-Zone in Wallisellen. Bald gibt es in der Stadt auch eine 30er-Strecke.

Das Zentrum von Wallisellen wird zu einer Tempo-30-Zone. Doch dagegen gab es Einsprachen. Nicht, weil die 30er-Zone zu gross wäre – sondern, weil sie zu klein sei. Doch so einfach kann die Zone nicht ausgedehnt werden. Die Lösung ist eine Erweiterung der Temp-30-Zone um eine Tempo-30-Strecke. Wir haben den Präsidenten des Zürcher Fahrlehrer-Verbands Willi Wismer gefragt, was er von Temporeduktionen generell und von komplizierten Gesetzen im Speziellen hält.

Willi Wismer, wie stehen Sie zu der Tempo-30-Zone und der Tempo-30-Strecke?

Die neue 30er-Zone in Wallisellen habe ich noch nicht gesehen. In Zürich gibt es jedoch schon länger eine. Diese ist verhängnisvoll, weil die Fahrerinnen und Fahrer zusätzlich auf den Rechtsverkehr schauen müssen. Die Strecken 30 werden zudem nicht mehr am Boden angeschrieben, was ebenfalls problematisch ist.