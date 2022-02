Wertschriften, Kryptowährungen und Gold – Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für Anleger? Mit dem Kriegsbeginn haben die Börsenkurse nachgegeben. Doch Panik wäre jetzt ein schlechter Ratgeber. Die wichtigsten Antworten für Anlegerinnen und Anleger. Bernhard Kislig

Der Krieg in der Ukraine sorgt auch für Unruhe an den Finanzmärkten. Foto: Ahn Young-joon (Keystone)

Ein Krieg bedeutet nicht zwingend, dass an der Börse viel Geld verloren geht. Die Geschichte zeigt, dass öfters sogar das Gegenteil der Fall ist. Die folgende Übersicht fasst einige wichtige Punkte aus Anlegersicht zusammen.

Kommt es jetzt zum Börsensturz?

Mit dem Kriegsausbruch sind die Börsenkurse einige wenige Prozentpunkte gefallen. Anders als bei vorübergehenden Einbrüchen während der Corona-Pandemie dürften sich die Kurse diesmal nicht sofort wieder erholen, meint Jürg Schwab, Handelschef bei der Bankengruppe Swissquote. Darauf deuten Signale von institutionellen Anlegern hin: «Sie warten derzeit die weiteren Entwicklungen im Ukraine-Konflikt ab», erläutert Schwab.

Eine weitere Talfahrt hält Schwab für möglich: «Die Börsenkurse sind in den vergangenen Jahren derart stark gestiegen, dass eine weitere Kurskorrektur nicht erstaunen würde.» Diese Einschätzung teilt Timo Dainese von der Vermögensverwalterin Zugerberg Finanz. Beide Experten sehen aber keine Hinweise auf einen dramatischen Börsensturz.

Wo liegen die Risiken?

«Eigentlich wäre die Weltwirtschaft jetzt an einem Punkt, von dem aus sie richtig durchstarten könnte», sagt UBS-Chefökonom Daniel Kalt. Denn nach Aufhebung der Covid-19-Massnahmen sollte es wie schon im vergangenen Jahr einen Nachholeffekt geben, der auch die Börsenkurse beflügelt.

Russland greift Ukraine an Der Ölpreis steigt auf über 100 Dollar Der Ukraine-Konflikte bremst nun diese Entwicklung. Wie stark die Bremswirkung ist, hängt vor allem von den Sanktionen ab, die gegen Russland verhängt werden. Wenn der Westen Lieferungen von Gas und Öl einschränkt, so trifft dies nicht nur Russland. In den vergangenen Tagen sind die Preise für Gas und Öl schon stark gestiegen. Je nachdem, wie hart die Sanktionen umgesetzt werden, sind weitere erhebliche Preissteigerungen möglich, was den Aufschwung dämpft. Mit anderen Worten: Es kommt darauf an, «wie viel ökonomischen Schmerz die westlichen Länder in Kauf nehmen wollen, um Russland hart zu treffen», sagt Daniel Kalt. Auch wenn die Entwicklung derzeit noch schwierig abzuschätzen ist, rechnet Daniel Kalt allerdings nicht mit gravierenden Folgen. Das Weltwirtschaftswachstum liege derzeit bei 3,5 bis 4 Prozent. Die Erholung sei damit stärker als eine mögliche Bremswirkung, die er aufgrund höherer Energiepreise erwartet. Auch Timo Dainese von der Zugerberg Finanz verweist auf das robuste Wachstum: «Wir sind daher überzeugt, dass es nicht zu einer weltweiten Rezession kommt und die Märkte sich stattdessen wieder erholen werden.» Wie entwickeln sich die Zinsen? Unabhängig vom Ukraine-Konflikt wird aufgrund der hohen Inflation von über 7 Prozent in den USA erwartet, dass die Federal Reserve die Leitzinssätze ab März in mehreren Schritten erhöht. Auch die Europäische Zentralbank dürfte folgen. Nach Einschätzung von UBS-Chefökonom könnten die steigenden Energiepreise den Zinsanstieg verlangsamen. Denn «die höheren Energiepreise entfalten schon eine dämpfende Wirkung, wie sie die Zentralbanken mit Zinserhöhungen anstreben».

Angesichts steigender Zinssätze ist vom Kauf von Obligationen derzeit abzuraten, da sie an Wert verlieren dürften, sobald besser verzinste Papiere auf den Markt kommen.

Aufgrund der vergleichsweise tiefen Teuerung sind in der Schweiz für die kommenden Monate Zinserhöhungen noch kein Thema.

Taugen Gold und Kryptowährungen als Alternativen?

In Krisenzeiten kaufen viele Anlegerinnen und Anleger Gold, weil es vor Inflation schützt. Tatsächlich sind die Goldpreise in den vergangenen Tagen gestiegen. Wer wegen des Ukraine-Konflikts auf einen höheren Kurs spekulieren will, ist aber jetzt womöglich bereits zu spät dran. Und längerfristig ist Gold, das weder Zinsen noch Dividenden abwirft, nicht die rentabelste Anlage.

Abo Verbrechen mit Bitcoin Ein Paradies für Diebe, Betrügerinnen, Erpresser und Geldwäscher Interessant ist die Entwicklung der Kurse von Kryptowährungen wie Bitcoin. Sie wurden in der Vergangenheit öfters als «digitales Gold» bezeichnet, das in schwierigen Zeiten ebenfalls einen guten Anlegerschutz bieten soll. In der Ukraine-Krise hat sich diese Annahme nun allerdings nicht bestätigt: Wie Wertschriften sind auch Kryptowährungen als Folge des Kriegsbeginns eingebrochen und taugen somit nicht zur Risikostreuung. Was tun?

Wieder im Plus Aktienmärkte erholen sich nach russischem Angriff auf Ukraine Auch wenn weitere Korrekturen nach unten möglich sind, raten Experten von Panikverkäufen ab. Denn einiges deutet darauf hin, dass die Kurse in absehbarer Zeit wieder steigen. «Ich rate, Ruhe zu bewahren, bei der bisherigen Anlagestrategie zu bleiben und sich trotz Kursschwankungen nicht verunsichern zu lassen», sagt Timo Dainese von der Zugerberg Finanz. «Wenn die Börse weitere 10 Prozent fällt, würde ich kaufen», meint Jürg Schwab. Der erfahrene Swissquote-Handelschef weiss aber auch, dass Anlegerinnen und Anleger den günstigsten Zeitpunkt zum Aktienkauf meistens verpassen. Sinnvoller als die Suche nach dem richtigen Zeitpunkt ist deshalb, Investments über einen bestimmten Zeitraum in mehrere Einzahlungen, beispielsweise in einen breit diversifizierten Aktienfonds, zu staffeln. Was lehrt die Geschichte? Aus humanitärer und völkerrechtlicher Sicht ist der Krieg in der Ukraine eine Katastrophe. Doch Finanzmärkte orientieren sich vor allem daran, welche Erwartungen Anlegerinnen und Anleger von Unternehmen haben. Bei guten Gewinnaussichten und Wachstum steigen in der Regel auch die Kurse. Die alte Börsenweisheit «Kaufen, wenn die Kanonen donnern», mag zynisch tönen, doch in der Vergangenheit hat sie sich öfters bewahrheitet. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Zweite Weltkrieg, der nach der Grossen Depression in den 30er-Jahren den weltwirtschaftlichen Aufschwung einleitete. Die Erfahrung zeigt auch, dass Krisen wie der Ukraine-Konflikt je nach Sektor unterschiedliche Auswirkungen haben. «Kommt es zu Korrekturen, so trifft es zuerst meist die Banken – so auch jetzt», stellt Jürg Schwab fest. Auch Luxusartikel könne es in Krisenzeiten hart treffen. Häufig verschont bleibt hingegen die Industrie, die in Kriegszeiten zumindest teilweise öfters sogar von einem Aufschwung profitieren kann. In jedem Fall müssen sich Anleger wegen des Kriegs auf grössere Kursschwankungen einstellen.

Bernhard Kislig ist Redaktor im Ressort Wirtschaft der Zentralredaktion von Tamedia. Er betreut die Ratgeberseite Geld&Recht und recherchiert daneben diverse Wirtschaftsgeschichten. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen berufliche Vorsorge, Anlage-Themen, Blockchain und Steuern. Mehr Infos @berrkii

Fehler gefunden?Jetzt melden.