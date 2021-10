Kolumne Hans Ulrich Obrist – Was bedeutet es, britisch zu sein? Die Fotokunst von Rene Matić geht der Frage nach. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Skinhead heisst nicht gleich Neonazi, eine Fotografie von Rene Matić. Foto: Courtesy / The Artist and Arcadia Missa, London

Wenn Sie das Wort «Skinhead» hören, denken Sie vermutlich an Neonazis, ich jedenfalls tat das – bis vor einer Woche. Da habe ich Rene Matić besucht. Matić ist queer und ihr dunkelhäutiger Vater, der vor wenigen Jahren starb, war ein Skinhead. Die Skins, so erzählte mir Matić, seien ursprünglich eine Bewegung aus der englischen Arbeiterschicht gewesen, die sich in den Siebzigerjahren herausbildete und deren Erkennungszeichen die kurz geschorenen Haare waren. Viele Skins trugen, wenn sie es sich leisten konnten, Kleidung der Marke Fred Perry, gegründet vom ersten Wimbledon-Sieger aus einfachen Verhältnissen. Sie waren unpolitisch, transkulturell und bestimmt nicht rassistisch. Das änderte sich, als Neonazis die Kleidercodes und Frisuren der Skinheads kaperten und mit offenem Hass Menschen wie ihrem Vater begegneten, der ein Skinhead der ersten Stunde war.