Podcast «Alles klar, Amerika?» – Was bleibt vom Sturm aufs Kapitol? Eine Reihe von neuen Büchern beleuchten Trumps letzte Wochen im Amt, die im Angriff auf den Kongress gipfelten. Was lernen wir daraus? Antworten in unserem USA-Podcast. Fabian Fellmann , Alan Cassidy

Demokratischer Ernstfall: Anhänger Trumps versuchen am 6. Januar, die Bestätigung von Joe Bidens Wahlsieg zu stoppen. Foto: Keystone

In den USA erscheinen in diesen Tagen die ersten von knapp zwei Dutzend neuen Büchern, die das chaotische Ende von Donald Trumps Präsidentschaft behandeln. Den Anfang macht das Buch des Enthüllungsjournalisten Michael Wolff, das in den US-Medien bereits breit debattiert wird.

Was ist von diesen Werken zu erwarten? Was lernen wir daraus Neues über Trump? Und was bedeutet all dies für die Aufarbeitung der Ereignisse vom 6. Januar? Darüber sprechen USA-Korrespondent Fabian Fellmann und Alan Cassidy in einer neuen Folge des Tamedia-Podcasts «Alles klar, Amerika?».

