Thriller um Black Box – Was brachte das Flugzeug zum Absturz? Im französischen Film «Boîte noire» steht die Untersuchung nach einem Unglück im Zentrum. Das ist hoch spannend. Matthias Lerf

Genau hinhören: Pierre Niney untersucht die Black Box nach einem Flugzeugabsturz. Foto: Frenetic

In den Alpen zerschellt ein Flugzeug. Die Untersuchung beginnt. Sofort kommt die ominöse Black Box ins Spiel, die alles an Bord aufzeichnet. Welche Geheimnisse mag sie bergen?

«Boîte noire» ist der Originaltitel des Thrillers, der in Frankreich zu einem Hit geworden ist. Im Zentrum steht ein Techniker bei der Behörde, die für Sicherheitsuntersuchungen in der Zivilluftfahrt zuständig ist. Der Mann namens Mathieu hat vor allem etwas: gute Ohren.

Die Untersuchung der Black Box besteht nämlich hauptsächlich daraus: Hören, ob etwas Abnormales geschehen ist – ein verdächtiger Dialog an Bord, ein ungewöhnliches Knacksen in einem der Systeme, eine Unregelmässigkeit im Datenfluss. Mathieu forscht und forscht und steigert sich bald in einen Wahn, der ihn vielleicht auch die Wahrheit übersehen lässt.

Es geht auch um handfeste finanzielle Interessen

«Die Untersuchung nach einem Flugzeugabsturz ist eine hochkomplexe Angelegenheit», sagt Regisseur Yann Gozlan, der sich zum Schreiben des Drehbuchs monatelang mit Protokollen und Abläufen befasst hat. «Es geht um handfeste persönliche und finanzielle Interessen, so viele verschiedene Parteien sind involviert.»

Komplexe Untersuchung: Der Beamte Mathieu (Pierre Niney, rechts) mit seiner ebenfalls involvierten Frau Noémie (Lou de Lâage) und einem einflussreichen Chef (Aurélien Recoing). Foto: Frenetic

Daraus macht er einen packenden Thriller. War es Terrorismus? Menschliches Versagen, oder ein Aussetzen des neuartigen Sicherheitssystems, mit dem die Maschine ausgerüstet war? Schritt für Schritt stösst der von Pierre Niney («Yves Saint Laurent») gespielte Beamte vor. Er setzt seine Beziehung aufs Spiel und gegen Ende auch sein Leben. Und scheint doch nicht weiterzukommen.

Sollen wir je wieder ein Flugzeug besteigen?

Das Besondere des Films ist, dass er die eher trockene Untersuchung in packenden Bildern präsentiert. «Boîte noire» beginnt mit einer langen Einstellung aus dem Innern des Flugzeuges, die im Cockpit startet und ganz hinten endet, wo sich die ominöse Box befindet. Diese Sequenz dient immer wieder als Referenz: Was ist wo? Wem können wir trauen? Sollen wir je wieder ein Flugzeug besteigen?

Das Fazit ist klar: Es gibt eine Wahrheit. Aber sie ist – wie so oft im Leben – kompliziert.

«Black Box» («Boîte noire») – ab 11. November im Kino

Matthias Lerf hat eine langjährige Erfahrung als Kulturredaktor in Bern und Zürich. 2008 gewann er den Prix Pathé für eine herausragende Filmkritik. @MatthiasLerf

