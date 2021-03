Editorial zur Impfstrategie – Was bringt der Impfpass? Ein Immunitätsnachweis ist nicht einfach zu entwickeln, und sein Einsatzgebiet dürfte beschränkt sein. Meinung Armin Müller

«Impfpass» bereits etabliert: Wer in die Tropen reist, muss unter Umständen eine Gelbfieberimpfung vorweisen können.

Laut Bundesamt für Gesundheit steht ab Mai so viel Impfstoff zur Verfügung, dass täglich rund 150'000 Menschen geimpft werden könnten. Werden die Kantone in der Lage sein, das Impftempo entsprechend zu erhöhen? Wenn nicht, müssen rechtzeitig Private eingebunden werden. Angesichts der Schäden durch die Krankheit und die Beschränkungen der Wirtschaft dürfen wir nicht länger in Zeitlupe impfen.

Der Bundesrat muss sich aber auch Gedanken dazu machen, wie er den Bürgern die Freiheit wieder zurückgibt. Da kommt der «Impfpass» ins Spiel. Wer nachweisen kann, dass er oder sie geimpft ist, soll wieder mehr Freiheiten geniessen können – zum Beispiel reisen oder Veranstaltungen besuchen.