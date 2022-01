Paul Schrader im Interview – «Was Clint Eastwood macht, ist einfach fürchterlich» Der legendäre «Taxi Driver»-Autor und Regisseur Paul Schrader wettert auf Facebook gegen seine Kollegen. Ein Gespräch. Pascal Blum

«Irgendwann wollte ich nicht mehr zu den Brutalotypen gehören»: Paul Schrader über Gewalt im Film. Foto: Bryan Derballa (Redux/Laif)

Er trägt zahlreiche Ringe an den Fingern und wird begleitet von mehreren Assistentinnen und Betreuerinnen. Paul Schrader, 75, Autor von «Taxi Driver» und «Raging Bull» und selber Regisseur von weit über 20 Filmen, wurde am letzten Zurich Film Festival mit dem Lebenswerk-Preis ausgezeichnet und gab im Kongresshaus ein Interview. Er kam gerade vom Festival in Venedig, wo sein Drama «The Card Counter» Weltpremiere hatte. Er bestellt mehr Kaffee, schwarz mit Süssstoff, «das verschafft uns mehr Zeit».