Vorschau aufs Jahr 2023 – Was das neue Jahr für die Region bereithält Neue Gubriströhre, Flughafenjubiläum und Kantonsratswahlen – das und mehr wird das Unterland im bevorstehenden Jahr beschäftigen. Thomas Mathis

Die Eröffnung der dritten Tunnelröhre durch den Gubrist ist frühestens im April vorgesehen. Foto: Urs Jaudas

Auf viele Fragen, die vor einem Jahr noch offen waren, gab es Antworten. Schafft der EHC Kloten den Aufstieg? Ja. Wo in der Schweiz will man das Tiefenlager für radioaktive Abfälle bauen? Wohl in Stadel. Andere Fragen blieben offen, zum Beispiel: Wird es in Regensdorf dereinst einen Surfpark geben? Derzeit beugt sich das Zürcher Verwaltungsgericht über die Akten. Der Entscheid dürfte bald vorliegen.