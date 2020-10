Bargeldbezug per Smartphone – Was der Einheits-Bancomat

dem Konsumenten bringt Alle Schweizer Geldautomaten laufen nun mit derselben Software. Günstiger wird der Bargeldbezug damit aber nicht. Jorgos Brouzos

Bargeld gibt es per Smartphone auch ohne Karte: CS-Bancomaten am Zürcher Paradeplatz. Foto: Urs Jaudas

Der Finanzdienstleister SIX hat in den letzten Jahren die Technologie der Bancomaten vereinheitlicht. Das Projekt ist nun abgeschlossen. Alle rund 6000 Geldautomaten in der Schweiz, ausser den rund 1000 von Postfinance, verwenden nun dieselbe Software. Das sollen auch die Kunden spüren.

Was bringt das?

Die Banken sparen Geld, und die Kunden erhalten einige neue Funktionen. «Wenn alle Banken die gleiche Plattform nutzen, kostet es sie weniger», so ein SIX-Sprecher. Denn die Bargeldnutzung und damit auch die Bezüge an den Bancomaten sind rückläufig – durch die Zusammenlegung steigen aber ihre Kosten pro Transaktion nicht. Die Banken können künftig weitere Dienstleistungen rund um die Geldautomaten an SIX auslagern, etwa das Überwachen der Geldautomaten oder künftig gar den ganzen Betrieb, samt der Bargeldsteuerung.

Was merke ich als Kunde davon?

Die Banken können über die neue Software zusätzliche Funktionen an den Bancomaten aufschalten. «Jede Bank entscheidet selbst, welche Funktionen sie an ihren Geräten anbieten möchte. Einige Funktionen, wie die Unterstützung für Sehbehinderte, sind bereits bei rund 50 Prozent aller Bancomaten implementiert», so ein SIX-Sprecher. So kann ein Kunde etwa per Smartphone Bargeld am Bancomaten beziehen, wenn seine Bank das zulässt. Dafür wird ein QR-Code eingelesen. Das klappt seit einiger Zeit schon bei der Credit Suisse und einigen Kantonalbanken. Bei der UBS wurde zuletzt die individuelle Wahl der ausgegebenen Banknoten oder die Audiofunktion für Personen mit Sehbehinderung aktiviert. Ähnlich tönt es bei Raiffeisen. Auch können nun Fremdkunden an einem Raiffeisen-Bancomaten den Saldo auf ihrem Konto bei einer anderen Bank überprüfen.

Wird der Bargeldbezug nun günstiger?

Wohl kaum. Die einzelnen Banken bestimmen, wie hoch die Gebühren sind. Viele Institute berechnen 2 Franken für einen Bargeldbezug an einem Geldautomaten einer anderen Bank. Das sind in etwa die Kosten, welche die Banken mit der gegenseitigen Verrechnung des Bargeldbezugs haben. «Die Einführung der einheitlichen Bancomaten-Software durch SIX hat keine Auswirkung auf die Gebühren für Bargeldbezüge an Bancomaten, da sich an den Kostenstrukturen grundsätzlich nichts ändert», sagt eine Sprecherin der Credit Suisse. Bei Raiffeisen bleiben die Gebühren für Bezüge an Geldautomaten von anderen Banken bestehen,

ab dem 12. Bezug kostet es 2 Franken. Auch bei der UBS bleiben die Gebühren gleich, wobei sie dort je nach Bankpaket inbegriffen sind.

Werden Bancomaten verschwinden?

Es dürften deutlich weniger werden. Im europäischen Vergleich zählt die Schweiz laut dem Finanzdienstleister SIX sehr viele Bancomaten. Pro Quadratkilometer Siedlungsfläche stehen in der Schweiz 2,16 Bancomaten.

Im europäischen Durchschnitt sind es gerade einmal 0,93. In einem Grundlagenpapier hat SIX verschiedene Szenarien entworfen, wie sich der Bargeldgebrauch entwickeln könnte. Im wahrscheinlichsten Szenario dürften die Barzahlungen um 40 bis 70 Prozent zurückgehen – da Bezahlkarten und Apps an Bedeutung gewinnen. Gegen den Trend entwickelt sich jedoch die Zahl der Bancomaten bei Raiffeisen. 2003 gab es 1158 Bancomaten, per Ende Juni 2020 waren es 1771. «Raiffeisen geht davon aus, dass es in den kommenden Jahren noch zu einem leichten Anstieg der Raiffeisen-Bancomaten kommen wird, langfristig die Zahl der Bancomaten aber stagniert», so ein Sprecher.

Wie lange kann ich noch Bargeld abheben?

Laut SIX sind rund 50 Prozent der Schweizer Bancomaten schwach ausgelastet. Das heisst, es finden an ihnen weniger als 22’000 Transaktionen pro Jahr, also etwa 60 pro Tag, statt. Die am meisten frequentierten Bancomaten der Schweiz zählen mehr als 100’000 Transaktionen pro Jahr. Wird weniger Bargeld abgehoben, lohnt sich das Bancomaten-Netz für die Banken weniger – die Geldautomaten verschwinden. Bereits werden bei SIX Szenarien gewälzt, wie die Bargeldversorgung trotzdem noch gewährleistet werden kann. Etwa indem man Bargeld an der Ladenkasse beziehen kann – zumindest solange es diese noch gibt.

Ist es für Kriminelle nun komplizierter, die Bancomaten anzugreifen?

Gesprengte Bancomaten: Mit Sprengstoff wurde im Januar der Geldautomat der UBS in Cologny GE attackiert. Foto: Roland Rossier

Nein, auf die Sicherheit der Bancomaten hat die neue Software keinen Einfluss. Denn nur die Software wurde erneuert. Die Banken entscheiden selbst darüber, wie die Bancomaten gegen die professionellen Attacken

der letzten Monate geschützt werden können.