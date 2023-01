«Apropos» – der tägliche Podcast – Was der Sturm aufs Kapitol mit den Ausschreitungen in Brasilia zu tun hat Zwei Jahre nach dem Sturm auf das US-Kapitol stürmt ein radikalisierter Mob drei symbolträchtige Gebäude der brasilianischen Demokratie. Es war eine Attacke mit Ansage. Simon Widmer als Gast Philipp Loser als Host Laura Bachmann als Produzentin

Am Sonntag herrscht Chaos in der brasilianischen Hauptstadt. Hunderte Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro stürmen den Kongress, den Präsidentenpalast und das Oberste Gericht. Die Polizei ist überfordert und zahlenmässig unterlegen. Während Stunden verwüstet und plündert der radikalisierte, in gelb und grün gekleidete Mob, drei der symbolträchtigsten Gebäude der brasilianischen Demokratie. Später werden über 1000 Personen festgenommen.



Diese Szenen erinnerten stark an die Erstürmung des US-Kongresses vor zwei Jahren. Auch damals griff ein rechtsextremer Mob einen symbolträchtigen Ort der Demokratie an. Wie Trumps radikale Anhänger anerkennen auch Bolsonaros Unterstützer den Wahlsieg seines Rivalen Lula nicht an. Sie fordern, den erst seit wenigen Tagen amtierenden Präsidenten Lula zu entmachten.

Wie hängen diese beiden Angriffe zusammen? Und was bedeutet das alles für Brasiliens Demokratie? Diese Fragen beantwortet Auslandredaktor Simon Widmer in einer neuen Folge «Apropos» dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeber ist Philipp Loser.



