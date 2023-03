«Apropos» – der tägliche Podcast – Ärger um Parteiwechsel in Zürich: Kostet das der GLP im Herbst Stimmen? Wenige Tage nach den Wahlen wechselte die gewählte Kantonal- und Gemeinderätin Isabel Garcia von der GLP zur FDP. Das sorgt für Aufruhr. Was das für die nationalen Wahlen heisst. Fabian Renz als Gast Philipp Loser als Host Sophie Ambühl als Produzentin

Garcias Kreispartei und die Mitkandidierenden von der GLP waren überrumpelt und schockiert. Isabel Garcia verlässt elf Tage nach der Wahl die eigene Partei. Als frisch gewählte GLP Kantonsrätin wechselt sie zur FDP, weil ihr die GLP nicht mehr genug bürgerlich sei. Das sorgte für ziemlich viel Ärger.

Darf man so einen Parteiwechsel machen oder ist das Betrug? Ist die GLP wirklich linker geworden? Und wenn ja, was bedeutet das für die Wahlen im Herbst? Diese Fragen beantwortet Tamedia-Bundeshaus-Chef Fabian Renz in einer neuen Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeber ist Philipp Loser.

Fabian Renz leitet das seit 2018 bestehende Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @renzfabian01

