Mondsucht und Schlafstörungen – Was der Vollmond mit uns macht Viele schlafen bei Vollmond unruhig oder fühlen sich schlecht. Auch eine neue Studie weist in diese Richtung. Dennoch sind sich Forschende über die Wirkung des Mondes uneinig. Alexandra Bröhm

Vollmond beim Festival Glastonbury: Der Mond wechselt nicht nur zwischen Neu- und Vollmond. Es gibt noch zweite weitere Zyklen in seiner Umlaufbahn um die Erde. Foto: Getty Images

Der Mond hat Macht über uns, das vermutet man seit Jahrtausenden. Schon in der Antike kursierten Geschichten von Menschen, die sich, wenn der Mond hell am Himmel stand, in einen Werwolf verwandelten. Auch bei William Shakespeare heisst es im Drama «Othello», dass es der Mond sei, der die Menschen in den Wahnsinn treibe. Heute wird der Effekt nicht mehr ganz so dramatisch beschrieben. Trotzdem glauben noch immer viele daran, dass der Mond die Kraft hat, den Schlaf zu stören oder die Stimmung zu trüben.