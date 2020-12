Umzug nach Singapur – Was der WEF-Entscheid für die Schweiz bedeutet Die Enttäuschung bei den Hoteliers ist nach der Absage des Innerschweizer WEF riesig. Erleichtert dagegen ist die Armee. Ihr bleibt nun eine Hauruckübung erspart. Jorgos Brouzos , Benjamin Gafner

Für die Sicherheit des WEF zu sorgen, versetzt die Polizeiorgane und Armee Jahr für Jahr in eine ausserordentliche Lage: Im Januar 2020 sorgte die Anreise des US-Präsidenten Donald Trump nach Davos für Aufregung. Foto: Andrea Zahler

Der Entscheid sollte zumindest noch einen Tag geheim bleiben. Doch als der WEF-Beirat seinen Entscheid gefasst hatte, das Jahrestreffen wegen der unsicheren Corona-Lage von der Schweiz in den Stadtstaat Singapur zu verlegen, dauerte es nicht lange, und die halbe Welt wusste schon am Montagabend, was Sache ist: Zumindest 2021 findet das jährliche Treffen der Wirtschafts- und Politikelite weder in Davos noch dem Notnagel Bürgenstock, sondern in Asien statt.

Die Skyline von Singapur. Foto: Keystone

Die Reaktionen sind gespalten: Die Hotelbranche beklagt das Wegbleiben lukrativer Gäste. Die Armee dagegen dürfte nicht unglücklich sein, bleibt ihr doch ein Kraftakt erspart.