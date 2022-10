AKW-Debatte in Deutschland – Was die Ampel noch zusammenhält In der Krise sollte die Regierungskoalition Schulter an Schulter stehen – doch es wird zusehends schwieriger, die zermürbenden Konflikte zu schlichten. Kanzler Scholz versucht es mit immer neuen Kompromissen. Daniel Brössler

Redebedarf: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP; v.l.) besprechen sich vor einer Kabinettssitzung in Berlin (5. Oktober 2022). Foto: Markus Schreiber (AP, Keystone)

Das Wort dieses Wochenendes in Berlin heisst Zuversicht. Er sei «sehr zuversichtlich», dass es in den nächsten Tagen eine Einigung geben werde zum Weiterbetrieb deutscher Atomkraftwerke über das Jahresende hinaus, beschwichtigte am Freitag Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Zu dem Zeitpunkt waren viele Grüne gerade auf dem Weg zum Parteitag nach Bonn – die allermeisten in der festen Absicht, der FDP-Forderung keinesfalls nachzugeben, drei Atomkraftwerke bis ins Jahr 2024 weiterlaufen zu lassen.