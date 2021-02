Bilanz nach einem Jahr – Was die Pandemie im Kanton Zürich bewirkt hat Genau vor einem Jahr erfasste die Corona-Pandemie auch den Kanton Zürich. Seither gab es über 87’000 Infektionen und fast 1300 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Matthias Scharrer

Eine Pflegerin betreut einen Corona-Patienten im Universitätsspital Zürich. Archivfoto: Keystone

Am 27. Februar 2020 meldete die Zürcher Gesundheitsdirektion den ersten Corona-Fall im Kanton: «Nicht unerwartet wurde heute Nachmittag im Kanton Zürich die erste Patientin positiv getestet», hiess es in der Medienmitteilung. Es handelte sich um eine «etwa 30-jährige Frau», die kurz zuvor in Mailand gewesen war – also in jener Gegend, von wo aus das Covid-19-Virus nach dem Ausbruch in China auch Europa erfasste.

Ein Jahr ist seither vergangen – ein Jahr wie kein anderes zuvor. Die Fallzahlen schnellten in der ersten Corona-Welle in einem Ausmass hoch, das damals erschreckend, im Vergleich zur zweiten Welle aber noch bescheiden war: Der Höchstwert während des ersten Lockdown im Frühjahr lag am 21. März bei kantonsweit 207 neuen Fällen.