Der Fragenkatalog der SP für die CS-PUK ist umfangreich. In 11 Fragen geht es um die diversen Credit-Suisse-Skandale – von der Beschattungsaffäre über den Archegos-Skandal bis zum Datendiebstahl-Skandal. Zu jedem dieser Skandale will die SP wissen, welche Massnahmen die Finanzmarktaufsicht (Finma) ergriffen hat und ob die Massnahmen angemessen waren. Zudem will die SP geklärt haben, ob die Finma über die notwendigen Kompetenzen, Ressourcen und Instrumente verfügte, um die Aufsicht über die Grossbanken wahrzunehmen.

Ein weiterer Komplex mit 13 Fragen zielt auf das Finanzdepartement (EFD) und den Bundesrat. So fragt die SP zum Beispiel: «Wann wurde der Vorsteher des EFD über die mögliche Systemgefährdung durch die Credit Suisse informiert? Wie hat er reagiert? War die Reaktion angemessen?» Die PUK soll auch klären, wann der Gesamtbundesrat was erfahren hat.

24 Fragen betreffen schliesslich die Ereignisse im März, die Tage und Wochen vor der CS-Rettung. Die SP will wissen, ob der Bundesrat andere Varianten gleichwertig geprüft hat, wer in die Lösungsfindung eingebunden war, welche Rolle ausländische Regierungen spielten, ab wann Gespräche mit der UBS geführt wurden und ob der Bundesrat von dieser eine Standortgarantie forderte. Hinzu kommen Fragen zum Notrecht, zur Rolle des Parlaments und zur Bankenregulierung – darunter die Frage, welchen Einfluss die Grossbanken auf die Bankenregulierung hatten. (wal)