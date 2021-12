Neueste Bevölkerungsbefragung – Was die Zürcherinnen und Zürcher an ihrer Stadt mögen – und was nicht Überteuerte Wohnungen, gefährliches Velofahren und zu viel Stau bereiten am meisten Sorgen. Sehr umstritten sind zudem die Tempo-30-Zonen. Martin Huber

Leuchtende Grossstadt: Die Beliebtheit Zürichs ist bei der Bevölkerung ungebrochen – trotz einiger Schwachpunkte. Foto: Urs Jaudas

Davon träumt jede Stadtregierung: von Bestnoten, die sie von der eigenen Bevölkerung erhält. Für den Zürcher Stadtrat ist dieser Traum in Erfüllung gegangen – glaubt man den Ergebnissen der jüngsten Bevölkerungsbefragung, welche der Stadtrat in diesem Frühjahr durchführen liess und am Montag präsentiert hat.

Fazit: Drei Viertel der Zürcherinnen und Zürcher leben sehr gerne in ihrer Stadt, das letzte Viertel «eher gerne». Die Lebensqualität in der Stadt wird 2021 zwar etwas weniger mit der Bestnote bewertet als vor zwei Jahren, aber eine von sechs Personen vergibt immer noch beachtliche 42 Prozent. Zudem sind vier von fünf Zürcherinnen und Zürcher der Ansicht, dass sich die Stadt in eine gute Richtung entwickelt.