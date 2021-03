Geldsegen für Gemeinde – Was Embrach mit den geerbten Millionen vorhat Eine Privatperson hat der Gemeinde Embrach rund 7 Millionen Franken vermacht. Nun soll eine Kommission bestimmen, wie das Geld ausgegeben wird. Fabian Boller

Die Gemeinde Embrach hat geerbt, darf über das Geld aber nicht frei verfügen. Foto: Archiv

Die Gemeinde Embrach sitzt noch immer auf einem stolzen Berg Geld, welcher ihr von einer langjährigen Einwohnerin vermacht worden ist. Anna Rösli Schenkel-Keller verstarb am 8. Juli 2017 im Alter von 92 Jahren und hatte die Gemeinde Embrach in ihrem Testament als alleinige Erbin eingetragen. Konkret handelte es sich um zwei Mehrfamilienhäuser an der Roggenfeldstrasse 3 und an der Stationsstrasse 67 und um einige Wertschriften.

Mittlerweile sind die beiden Wohnhäuser gemäss dem Willen der Verstorbenen von der Bank an den Meistbietenden verkauft worden. Und so steht auch fest, welcher Betrag an die Gemeinde fliesst: Es sind 6'872'000 Franken. Die Gemeinde kann darüber aber nicht frei verfügen. Die Erblasserin hat das Geld an einen Zweck gebunden. Es muss für Alters- und Jugendprojekte, Alleinerziehende, Waisen oder Vereine eingesetzt werden.