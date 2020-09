Prävention im Alter – Was es bedeutet, lokal vernetzt älter zu werden Die Suchtprävention Zürcher Unterland unterstützt Gemeinden bei der Arbeit mit alten Menschen. An einer Konferenz über Prävention im Alter stellt sich auch der Wehntaler Verein Altissimo vor. Barbara Gasser

Ein gut funktionierendes soziales Netzwerk kann helfen, ein mögliches Suchtverhalten bei Seniorinnen und Senioren zu verhindern. Foto: Suchtprävention Zürcher Unterland

An der diesjährigen Konferenz der Suchtprävention Zürcher Unterland vom Mittwoch informieren Fachleute über Möglichkeiten zum Thema «Lokal vernetzt älter werden». Diese Veranstaltung richtet sich an Gemeindevertreter, Verantwortliche für die Arbeit mit Seniorinnen und Senioren und alle am Thema Interessierten. «Wir von der Suchtprävention begleiten Projekte in den Gemeinden und bieten auch finanzielle Unterstützung», sagt Heidi Zimmermann, Fachmitarbeiterin Ressort Suchtprävention 55+.