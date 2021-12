Gewässerverschmutzung in Zürich – Was es mit den seltsamen Hinweisen am Strassenrand auf sich hat Neben Regenwasserdohlen werden auf dem Randstein Verbotstäfelchen eingebaut. Diese weisen auf ein unterschätztes Problem hin. Corsin Zander

Neu installierte Verbotstafel an der Uetlibergstrasse in Zürich-Wiedikon. Foto: zac

Auf vielen Strassen in Zürich gelangt das Regenwasser via Dohlen direkt in die Limmat, die Sihl oder den Zürichsee. Das Wasser wird zuvor also nicht mehr gereinigt. Bei normalem Regenwasser ist das weniger problematisch, wenn etwa noch Zigarettenstummel oder anderer Abfall in kleinen Mengen mitgeschwemmt wird.

Ernsthafte Schäden kann aber verursachen, wer bewusst Schmutzwasser mit Chemikalien in diese Dohlen leert, um es zu entsorgen. Dies kommt etwa bei Baustellen oder bei Strassenfesten hin und wieder vor. Etwa wenn jemand seinen Verkaufsstand reinigt und dann das Seifenwasser im Schacht am Strassenrand entsorgt.