Unruhen erschüttern die USA – Was es mit Trumps Drohung eines Militäreinsatzes auf sich hat Donald Trump stellt in Aussicht, die US-Armee in Amerikas Städte zu entsenden, um gegen die Unruhen vorzugehen. Darf er das? Die Antwort ist nicht ganz eindeutig. Alan Cassidy aus Washington

Unterstehen schon jetzt faktisch dem Präsidenten: Einheiten der Nationalgarde der US-Hauptstadt Washington. Foto: Reuters

Und schon wieder stellen sich viele Amerikaner die Frage, die sie sich in der Präsidentschaft von Donald Trump schon so oft gestellt haben: Darf er das, was er da in typischer Grossspurigkeit ankündigt? Darf er das wirklich?