Gemeinderat hat gefragt – Was für das Gewerbe in Otelfingen besser werden sollte Wo drückt der Schuh? Das wollte der Gemeinderat Otelfingen vom lokalen Gewerbe wissen. Antwort: vor allem beim Verkehr, ein wenig auch beim Essen und beim Platz.

Das Erfreuliche vorab: Die Gewerbetreibenden in Otelfingen sind grundsätzlich zufrieden mit der Situation vor Ort. In verschiedenen Bereichen sehen sie jedoch noch Verbesserungspotenzial. So wurde etwa ein breiteres und preisgünstiges Mittagessenangebot (zum Beispiel Foodtrucks) gewünscht oder mehr Platz für Firmenexpansionen. Dies teilt der Gemeinderat aktuell mit.

Als Hauptproblem wurde indes fast durchgehend die Kreuzung/Ausfahrt Landstrasse genannt, an welcher es schwierig ist, während der Hauptverkehrszeiten in den Verkehr einzufädeln. Die Resultate der Umfrage wurden den Gewerbetreibenden an einem Apéro am 2. Februar vorgestellt und diskutiert.

Hintergrund: Der Gemeinderat Otelfingen möchte in der neuen Legislatur ein Augenmerk auf die Industrieentwicklung legen. In einem ersten Schritt hat er bei den Gewerbetreibenden mittels Umfrage erhoben, wie zufrieden sie mit dem Standort Otelfingen sind und wo der Schuh drückt. An der Umfrage haben 42 von total 181 ansässigen Unternehmen teilgenommen. In der Diskussion gelang es auch, die Gewerbetreibenden untereinander zu vernetzen. So zeigte ein Unternehmen Bereitschaft, ein Morgen-Café anzubieten. Um den Dialog fortzuführen, plant der Gemeinderat die Einsetzung einer gemischten Arbeitsgruppe. Diese wird von Jacqueline Alf geleitet. Sie ist als neue Gemeinderätin für die

Standortförderung zuständig und will die Entwicklung mit Schwung angehen.

