Der wehrhafte Aufsteiger – «Was für ein Kampf!» – GC macht alles für ein 0:0 Defensivspieler Ermir Lenjani bringt es auf den Punkt, wieso der Aufsteiger bei Meister YB trotz krasser Unterlegenheit nicht verloren hat. Thomas Schifferle

Einsatz mit allen Mitteln: Aleksandar Cvetkovic gibt sich kompromisslos gegen Felix Mambimbi. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Zum Saisonstart gegen Basel trat GC so gar nicht wie ein typischer Aufsteiger auf. «Ich weiss gar nicht, wie so einer spielt», sagte Trainer Giorgio Contini, «mit einem 6-4-0»? Der mutige Auftritt von GC wurde nicht belohnt, er endete mit einem 0:2.

Bei der zweiten Aufgabe bekommt GC den Meister aus Bern vorgesetzt, Contini hat vorsorglich gesagt, ein Start mit null Punkten sei «kein Beinbruch». Diesmal spielt seine Mannschaft wie ein typischer Aufsteiger. Manchmal fühlt sich ihr System wie ein 8-2-0 an, gefühlt ist sie während zwanzig Prozent am Ball. Am Ende aber kommt sie mit einem 0:0 davon.